Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Во время патрулирования улицы Магистральной, полицейские обратили внимание на мужчину, который при виде их начал вести себя подозрительно. Он занервничал и начал отворачиваться.
Оперативники остановили мужчину и выяснили, что это 35-летний рязанец, который обвиняется в краже. Ранее уголовное дело мужчины было расследовано и направлено в суд. На судебные заседания он не являлся, поэтому его объявили в федеральный розыск.
Полицейские передали разыскиваемого сотрудникам уголовного розыска. Во исполнение решения суда рязанец помещен в следственный изолятор.