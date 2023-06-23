Рязанские полицейские провели рейды по поиску нелегальных мигрантов

Рязанские полицейские провели рейды по поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщило региональное управление МВД. Правоохранители проверяли автомобили, а также водителей и пассажиров-иностранцев на предмет законности нахождения на территории России и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с управлением машиной.

В результате полицейские выявили четыре правонарушения по линии миграционного законодательства. В частности, это нарушение иностранцами режима пребывания в РФ.

По линии автодорожного надзора полицейские обнаружили три нарушения.

Одну машину, которой управлял иностранец, арестовали и поместили на штрафстоянку.