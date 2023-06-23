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Рязанская мэрия пять раз штрафовала владельца фургона с овощами на Грибоедова

Рязанская мэрия пять раз штрафовала владельца фургона с овощами на Грибоедова. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

По словам администрации города, их сотрудники ежедневно проводят проверку торговых палаток.

«На Грибоедова около магазина „Дикси“ в мае-июне 2023 года в отношении продавцов, осуществлявших незаконную торговлю, составлено пять протоколов, которые направлены в административную комиссию Советского района для принятия мер административного воздействия», — говорится в ответе.

В законе Рязанской области отмечается, что за торговлю вне мест, установленных органами власти, грозит предупреждение или штраф на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в мэрии дополнили, что если штраф не будет оплачен за 60 дней, то материалы направят в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Напомним, на Грибоедова фургон с овощами и фруктами занял несколько парковочных мест.