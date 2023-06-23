«Рязаньгоргаз» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства, организованной министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области. Более 80 работодателей из разных сфер рынка предложили на ярмарке свыше 2 900 рабочих мест.

Газовики рассказали гостям мероприятия об актуальных вакансиях, возможностях профессионального развития и обучения, социальных льготах и гарантиях, действующих в компании.

Во время ярмарки вакансий все желающие могли пройти первичное собеседование и заполнить анкету для дальнейшего трудоустройства в «Рязаньгоргаз». Особое внимание к компании отмечено среди студентов и школьников, которые в будущем хотели бы связать свою жизнь с газораспределительной отраслью. С каждым соискателем была проведена индивидуальная консультация.

«Мы готовы принимать в нашу команду активных, целеустремленных людей. Для этого мы развиваем и совершенствуем действующие меры социальной поддержки работников и их семей, используем систему наставничества и ежегодно обновляем корпоративный кадровый резерв», — отметила начальник группы по работе с персоналом АО «Рязаньгоргаз» Ольга Минакова.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.