Прио-Внешторгбанк открыл набор заявок в команду «Красоты России» — 2023!

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Зарегистрироваться можно только на сайте банка .

Те, кто следил за проведением этого проекта в последние годы, знают, что его отличительной особенностью является сочетание разных видов физической активности на пределе сил с интереснейшей культурной программой. В разные годы участники проекта побывали с Прио-Внешторгбанком на Байкале, объездили купеческое Подмосковье, увидели красоты Мещеры. На этот раз организаторы проложили маршрут по реке Дон и заповедным лесам родины российского флота — Воронежской области. Также в программе прогулка по городу-миллионнику и посещение дворянских усадеб. С 18 по 20 августа команду ждёт знакомство с историей края и судьбами людей, которые верой и правдой служили Отечеству: рассказы про воинов, защищавших рубежи русской земли на засечной черте от набегов кочевников, про зарождение российского флота и сподвижников Петра, про храбрых офицеров участвовавших в Русско-турецкой войне и про оборону Воронежа в годы Великой Отечественной.

Одной из точек маршрута станет дворец Ольденбургских в посёлке Рамонь. Он был построен для внучки российского императора Николая I — Евгении, по мужу — принцессы Ольденбургской. Представители этой царской семьи не жалели средств на открытие учебных заведений, приютов и больниц для бедных, причём в масштабах страны. Принцесса Евгения была попечительницей общины сестёр милосердия: позже её воспитанницы помогали раненым в ходе Первой мировой войны. Супруг Александр Ольденбугский, вдохновленный знакомством с Луи Пастером, способствовал созданию Петербургского научного медицинского института. На служение Отчеству супруги направили не только унаследованный капитал, но и предпринимательский талант: производили сахар и конфеты, которыми торговали по всей России и за границей.

Следующая остановка будет в имении Дмитрия Веневитинова. Он был в дальнем родстве с А.С. Пушкиным, и поэт очень ценил его как талантливого лирика и философа. Откроются перед командой и двери усадьбы Лосевых-Шатиловых, мужская половина владельцев выбирала себе чаще всего военную карьеру, женская — занималась хозяйством и вдохновляла художников и поэтов. Одной из красавиц этого рода посвятил стихи Михаил Лермонтов. Подробности участники команды услышат во время экскурсии.

Как все успеть?

На велосипедах, байдарках, мотоциклах, пешком и на микроавтобусе! Да, сил понадобится много, под вечер появится усталость, но всё будет настолько интересно, что она отступит на второй план, уверяют организаторы проекта.

Чем ещё будет интересен проект?

Как и в предыдущие годы, во время экспедиции-2023 команда выполнит важную миссию, связанную со вторым этапом проекта — спрячет на маршруте 30 меток с QR-кодами. По ним позже можно будет пройти квест и претендовать на сокровища! Подсказки, где именно искать метки, будут публиковаться после путешествия в соцсетях и на сайте Прио-Внешторгбанка. Зарегистрировавшихся по QR-кодам ждёт розыгрыш серебряных слитков. В этом году мы решили увеличить призовой фонд и вместо одного разыграть целых три — весом в 500, 250 и 100 граммов. Ссылку на правила, как будет проходить розыгрыш, найдёте в той же новости, где будет форма для регистрации .

Главный вопрос: как попасть в команду проекта?

Подать заявку на участие в проекте «Красоты России"-2023 может каждый, кто любит путешествовать, готов к активной физической нагрузке и интересуется историей и культурой родной страны. Если это про вас, то заполняйте форму на сайте банка .

Не забудьте начать рассказ о себе с фразы, почему вам хочется участвовать в проекте. В течение месяца кураторы проекта рассмотрят заявки и выберут тех, кому точно по пути с «Красотами России». Быть клиентом банка не обязательно, но желательно: они в приоритете, а мест в команде всего десять! Прием заявок закончится 15 июля.