При пожаре в Кемерове пострадали семеро подростков
При пожаре в Кемерове пострадали семеро подростков. Об этом сообщило РЕН ТВ.
Инцидент произошел днем в пятницу, 23 июня. в доме на Комсомольском проспекте. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
Семеро подростков пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четырех подростков оценивают как средней степени тяжести. Им оказывают помощь после отравления продуктами горения.