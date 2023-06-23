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При пожаре в Кемерове пострадали семеро подростков

При пожаре в Кемерове пострадали семеро подростков. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем в пятницу, 23 июня. в доме на Комсомольском проспекте. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

Семеро подростков пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четырех подростков оценивают как средней степени тяжести. Им оказывают помощь после отравления продуктами горения.