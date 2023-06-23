Появились подробности гибели 21-летнего хоккеиста в Рязани

Появились подробности гибели 21-летнего хоккеиста в Рязани. Об этом сообщает сайт «Рен-тв».

По информации издания, в момент трагедии в квартире со спортсменом находилась девушка. Она была в душе, когда молодой человек выпал из окна.

Спортсмен проживал с девушкой в доме, в котором выдавали квартиры игрокам команды МХЛ «Рязань-ВДВ».

Отмечается, что рассматривается несколько версий, в том числе и несчастный случай.

Источник сообщил изданию, что у Савина были большие долги. Также он испытывал трудности в развитии карьеры.

Напомним, хоккеист выпал из окна на 18 этаже в Олимпийском городке. Позже стала известна его личность. Следком проводит проверку.