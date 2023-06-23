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Погибший в Рязани хоккеист планировал вернуться в Подмосковье

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов заявил, что погибший Георгий Савин планировал возобновить карьеру в Подмосковье. Об этом сообщил «Матч-ТВ».

«У меня нет подробностей этой трагедии, мы сами об этом прочитали вчера в ночи. Мы все в шоке, конечно, будем звонить в правоохранительные органы Рязанской области, узнавать обстоятельства произошедшего. Если говорить о хоккейных делах, то Савин отыграл в молодежке, еще весной расторг контракт с „Рязанью“ и сказал, что поехал обратно в „Витязь“ на просмотровый контракт. Не понимаю, что его задержало в Рязани. Может, знакомства, любовь», — заявил Смирнов.

Напомним, хоккеист Георгий Савин погиб в четверг, 22 июня. Он выпал из окна на 18 этаже в Олимпийском городке. Позже появились подробности гибели спортсмена.