Подоляк раскритиковал Запад за медлительность в поставке военной техники
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Запад за медлительность в поставке военной техники. Об этом сообщил
«Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей», — написал Подоляк в Twitter.
Теперь, как отметил Подоляк, наблюдателям не стоит «ждать экшена» от контрнаступления и «покупать попкорн». На данный момент ведутся операции «по подготовке поля боя», а они, по его словам, не такие зрелищные.