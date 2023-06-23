Под Ульяновском в ДТП с двумя фурами погибли три человека

Под Ульяновском в ДТП с двумя фурами погибли три человека. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с другой фурой и легковушкой. Из-за удара машины разорвало на части. Несколько человек выбросило на трассу.

По словам издания, два автомобилиста скончались на месте, один пассажир умер в медучреждении. Еще три человека пострадали и находятся в реанимации.

По предварительной информации, причиной происшествия стало лопнувшее колесо грузовика.