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Под Ульяновском в ДТП с двумя фурами погибли три человека

Под Ульяновском в ДТП с двумя фурами погибли три человека. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с другой фурой и легковушкой. Из-за удара машины разорвало на части. Несколько человек выбросило на трассу.

По словам издания, два автомобилиста скончались на месте, один пассажир умер в медучреждении. Еще три человека пострадали и находятся в реанимации.

По предварительной информации, причиной происшествия стало лопнувшее колесо грузовика.