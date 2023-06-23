На Рязанском приборном заводе почтили память героев Великой Отечественной войны

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в День памяти и скорби состоялась церемония возложения цветов к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти. В торжественном мероприятии приняли участие руководители предприятия во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Борисом Виноградовым, ветераны локальных войн, представители профсоюзного комитета и Молодежного центра. Память погибших на фронтах Великой Отечественной и всех жертв войны почтили минутой молчания.

«Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, а время лишь подчеркивает их величие, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — В этот памятный день мы скорбим по всем, кто пал в боях за честь, свободу и независимость нашей страны. Мы склоняем головы перед бессмертным подвигом героев, благодарим ветеранов за то, что не отдали нашу страну врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущим поколениям».

Мемориал «Аллея Славы» был возведен у центральной заводской проходной в честь 60-летия Великой победы в 2005 году. На его плитах высечены имена работников предприятия — фронтовиков: и тех, кто погиб, защищая страну от фашистских захватчиков, и тех, кто вернулся с кровопролитной войны и долгие годы доблестно трудился на заводе.

Кроме того, представители молодежного центра АО «ГРПЗ"возложили гвоздики к мемориальным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали бывшие работники завода —Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев. Четыре памятные доски в честь заводчан, совершивших героические подвиги, были установлены к 65-й годовщине Победы по инициативе и на средства завода в 2010 году.