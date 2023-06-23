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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки

В пятницу, 23 июня, на Камчатке началось извержение самого большого вулкана Евразии Ключевской сопки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольгу Гирину.

Она сообщила, что сегодня ночью на вулкане началось извержение стромболианского типа. Спутники зафиксировали яркую термическую аномалию. Выброса пепла пока не наблюдается.

Камеры видеонаблюдения за вулканом зафиксировали свечение лавы в районе кратера.

Отмечается, что пока извержению присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации.