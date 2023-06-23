На дороге «Рязань — Ряжск» столкнулись четыре автомобиля

На дороге «Рязань — Ряжск» столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в четверг, 22 июня, около 18:00, в районе поселка Рязанские сады (между населенными пунктами Акулово и Гулынки).

По словам старшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Кораблинский» Руслана Смирнова, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Volkswagen Polo 2003 года рождения. Его машина ехала в Рязань со стороны Ряжска. Volkswagen выехал на «встречку» и по касательной столкнулся с Mitsubishi L200, которым управлял 77-летний водитель. После столкновения Mitsubishi L200 врезался в Hyundai Tucson, ехавший за Volkswagen. Им управлял 38-летний водитель. Обе машины выехали в кювет, Mitsubishi опрокинулся.

Детали и осколки машин повредили Kia Cerato. Его 47-летний водитель ехал в Кораблино

Виновник аварии получил легкие телесные повреждения. Он обратился в Старожиловскую МРБ, где ему оказали помощь.

По показания освидетельствования, все водители были трезвые.

По факту ДТП проводят проверку.