Минобороны: российские войска нашли и взорвали склад боеприпасов ВСУ В ДНР
Российские войска нашли и взорвали склад боеприпасов ВСУ В ДНР. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки вооруженных сил России «Восток» Вадима Астафьева.
По его словам, артиллеристы нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербинки. Также была уничтожена польская самоходная гаубица Krab, радиолокационная станция AN/TPQ в районе Миньковки и буксируемая гаубица «Мста» в районе Острого.