Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Политик считает, что такой формат проверки знаний неэффективен. Он предлагает внести правки в закон «Об образовании Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.
Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит более качественно отбирать кандидатов для поступления в вузы.