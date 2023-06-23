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Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Политик считает, что такой формат проверки знаний неэффективен. Он предлагает внести правки в закон «Об образовании Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит более качественно отбирать кандидатов для поступления в вузы.