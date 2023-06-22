Ведущие российские транспортные компании обсудят перспективы отрасли на форуме «Производительность 360»

В России пройдет форум « Производительность 360 », на котором руководители региональных аэропортов, морских портов, автотранспортных и железнодорожных компаний расскажут, как эффективно наращивать объемы пассажирских и грузовых перевозок.

В числе спикеров сессии «Вектор бережливого развития: эффективная работа транспортной отрасли» ― участники нацпроекта, который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Сегодня свою эффективность повышают около 300 транспортных компаний с суммарной выручкой более 1 трлн рублей.

«Нацпроект позволяет повысить производительность труда за счет внутренних ресурсов и резервов компаний. Эффективность компаний повышается за счет сокращения запасов и объемов незавершенного производства, обеспечения полной загрузки оборудования, оптимизации перемещения продукции, материалов и логистики в целом», ― отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

В этом году, по подсчетам Росавиации, объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России побили многолетние рекорды: за четыре месяца 2023 года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 22,5 млн человек. По данным ATI. SU, автомобильные грузоперевозки внутри России в первом квартале выросли еще сильнее ― на 35% год к году. Информация холдинга «РЖД» также свидетельствует о росте грузо- и пассажироперевозок по железным дорогам.

«Транспортная отрасль ― это «кровеносная система» нашей экономики, которая должна обеспечить бесперебойное снабжение товарами, сырьем и комплектующими. Именно сейчас транспортным компаниям особенно важно использовать скрытые резервы. Как это сделать эффективнее ― мы будем говорить на форуме «Производительность 360», — рассказал генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан. Регистрация на мероприятие бесплатная . Она позволяет участникам форума посещать тематические сессии, пленарное заседание, зону «Экспо», в которой будут представлены цифровые решения для бизнеса, и выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана.

Напомним, в этом году ключевое мероприятие национального проекта «Производительность труда» для обмена опытом и тиражирования лучших практик в области повышения производительности труда пройдет в Казани с 20 по 21 июля.