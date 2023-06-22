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В Ярославской области бык насмерть забодал 15-летнего подростка и женщину

В Ярославской области бык насмерть забодал 15-летнего подростка и женщину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, трагедия произошла утром в одном из поселков Ярославской области. !5-летний мальчик из семьи фермеров пошел пасти коров, привязал быка к вбитому в землю колышку. Неизвестно, чем была вызвана агрессия животного, которое набросилось на подростка. Мальчик погиб на месте.

Его пропажу обнаружила мать, когда он не пришел домой на обед. Тогда она пошла на пастбище, где бык напал и на нее.

Тела матери и брата обнаружил старший сын в семье. Вечером он пошел забирать скот и не сразу нашел трупы погибших.

Быка убили тем же вечером. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.