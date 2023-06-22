В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми
В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми. Об этом сообщает
По данным издания, владелица автомобиля Toyota Corolla вместе со знакомым вышли в магазин и не стали глушить машину. В автомобиле остались дети 4 и 5 лет. Когда они вышли из магазина, обнаружили, что машину угнали вместе с детьми.
Выяснилось, что автомобиль угнал пьяный 55-летний мужчина. Он рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего, а находящихся сзади детей он не заметил.
Возбуждено уголовное дело.