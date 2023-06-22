В Турлатове на берегу реки обнаружили мертвую рыбу
В Турлатове на берегу реки обнаружили мертвую рыбу. Об этом сообщили в группе «Рыбалка в Рязани».
Инцидент произошел в четверг, 22 июня, на базе отдыха «Лотос» в Рязанском районе.
«С подъемом солнца пропадает испарение и мы наблюдаем следующую картину, вдоль берегов и кустов виднеются белые пятна… Прогулявшись по обеим сторонам, картина становиться ясна — толстолобика там нет», — написал автор поста.
В комментариях люди предположили, что рыбу отравили.