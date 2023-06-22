В Сасове росгвардеец спас семью из горящего дома

В Сасове сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии ночью спас семью из загоревшегося частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник местного подразделения вневедомственной охраны сержант полиции Максим Ярошевский, проезжая по улице Полетаева, заметил, что из-под крыши одного из частных домов пробиваются языки пламени и клубы дыма. Оценив ситуацию, росгвардеец немедленно рассказал о произошедшем представителям пожарной части, а сам начал стучать в окна и двери дома, чтобы разбудить возможно находящихся в нем людей. Оказалось, что в доме жила семья из трех человек.

До приезда пожарных сотрудник Росгвардии помог супругам и их восьмилетней дочери выбраться из задымленного помещения, вынести вещи первой необходимости, а также выгнать их автомобиль с придомовой территории.

По прибытию пожарного расчета МЧС росгвардеец оказывал помощь в тушении, в результате чего пожар ликвидировали. Однако дом серьезно пострадал. На данный момент жизни и здоровью членов семьи ничего не угрожает. Росгвардейца представят к награде.