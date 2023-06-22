В Рязанской области к газовым сетям подключили Серебрянский цементный завод

В п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области прошло мероприятие, посвященное подключению Серебрянского цементного завода к газовым сетям. В нем приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, генеральный директор ООО «Серебрянский цементный завод» Денис Батыжев и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

Газопровод для подключения завода проложен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 гг., его протяженность составляет 14 км. Фактический отбор газа на технологические нужны начался в марте текущего года. Теперь он будет поставляться в необходимом для обеспечения производственной деятельности объеме.

До перевода на газ работал на каменном угле, газификация позволит сократить расходы на энергоснабжение производственной площадки, снизить выбросы углекислого газа.

«Особое внимание в рамках газификации мы уделяем подключению промышленных предприятий. Использование газа создает дополнительные возможности для развития разных отраслей — за счет его экономичности, экологичности, стабильности поставок», — отметил Юрий Пахомовский.