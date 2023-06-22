В Рязани пловец заплатит 300 тысяч рублей за переломы позвоночника у ребенка

В Рязани 49-летний мужчина из-за своей халатности нечаянно переломил ребенку в бассейне несколько позвонков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

27 октября 2021 года в шесть часов вечера мужчина находился в бассейне. Он встал ногами на стартовую тумбочку и, не убедившись в свободности дорожки, прыгнул в воду. В этот момент там находился несовершеннолетний ребенок. Удар пришелся ногами по спине мальчика.

В результате ребенок получил закрытые компрессионные переломы тел с первого по шестой грудных позвонков. Отмечается, что нарушения функции спинного мозга нет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Вину он признал в полном объеме и раскаялся.

2 июня 2023 года суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Также он должен будет выплатить в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.