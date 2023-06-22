В Рязани неизвестный разбил стекло автомобиля

В Рязани 22 июня неизвестный разбил стекло в автомобиле на улице Черновицкая, 6 корпус 1. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел около шести утра. Владелец авто вызвал полицейских, которые быстро приехали, но задержать вандала не удалось.

«Заявление написано, отдельное спасибо полицейским, которые прибыли быстрее чем я спустился к машине. Хочу предостеречь соседей, может бросаться на людей. Данный индивидуум не задержан, убежал. Живёт по адресу ул. Островского д 32 корп. 2», — указано в посте.