В Рязани неизвестные снова разбили стекло у остановки на улице Новоселов

В Рязани 22 июня неизвестные разбили остановочный павильон на улице Новоселов в районе дома № 42. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Дозвониться до управления благоустройства невозможно, просто не берут телефон. Уважаемая администрация города Рязани, стекла нужно убрать и заменить на новые. Только недавно остановки поставили уже разбивают», — пишет пользователь.

На этой остановке неизвестные уже разбивали стекло. Это было в ноябре 2022 года.

Кроме этого, вандалы портили павильоны в июле 2023 года (разбили стекло на остановке «Рязанская таможня»), в декабре 2022 года (на остановке «Николо-Ямской храм«), в июле того же года (остановка «Магазин Фаворит«).