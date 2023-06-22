В Подмосковье ищут серийного педофила

В подмосковном Егорьевске ищут серийного педофила. Об этом пишет Shot.

По информации медиа, уже известно о четырех случаях нападения на детей 11-12 лет. Известно, что мужчина надругался над несовершеннолетними на территории заброшенного здания егорьевского Роспотребнадзора. Первый из инцидентов произошел летом 2022 года.

Отмечается, что, возможно, жертв больше. Сейчас педофила ищут по описанию детей. Фоторобот Shot не прилагает.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».