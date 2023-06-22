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В Омске пьяная женщина устроила аварию с тремя детьми в машине

В Омске пьяная женщина устроила аварию с тремя детьми в машине. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что 26-летняя женщина на «Мазде Демио» врезалась в стоящий автомобиль «Тойота Аллион», где сидел 69-летний мужчина. Из-за столкновения «Тойоту Аллион» отбросило на стоящий в попутном направлении «Ниссан» с 44-летним водителем.

«Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне „Мазды“, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 г. р. и девочка 2017 г. р. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент атоаварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора — 443 мг/л)», — говорится в сообщении ведомства.

После аварии женщине, ее двухлетнему сыну и водителю «Тойты Аллион» потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что 26-летняя женщина лишена водительских прав. Также она в 2023 году получила 38 штрафов за нарушение ПДД.

Фото: Telegram-канал «Омская полиция».