В Московской области полицейский сбил велосипедиста, ударил его ножом и скрылся

В Московской области полицейский сбил велосипедиста, ударил его ножом и скрылся. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 15 июня. Полицейский не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил мужчину на велосипеде. Вместо помощи, сотрудник МВД ударил пострадавшего ножом в живот. Затем оперативник сел в машину и уехал с места происшествия.

Пострадавшего заметили другие люди, они вызвали скорую.

Нападавшего задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.