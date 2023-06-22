В Мордовии в массовом ДТП погибли два человека

В Мордовии в массовом ДТП погибли два человека. Об этом сообщило издание «Столица-С» со ссылкой на республиканское УГИБДД.

Авария случилась в четверг, 22 июня, около 11:15, на 41 километре трассы «Саранск — Сурское — Ульяновск».

По предварительной информации, у водителя Volvo, ехавшего с нижегородскими номерами и направлявшегося в Саранск, произошла деформация переднего колеса. Из-за разрыва машина выехала на «встречку» и столкнулась с фурой Scania и «девяткой».

Погибли водитель Volvo и пассажир «девятки». Четыре человека госпитализированы. Отмечается, что водитель «Лады» находится в тяжелом состоянии.