В Михайловском районе в ДТП погибла женщина и пострадал подросток
В Михайловском районе в ДТП погибла женщина и пострадал подросток. Об этом сообщает ИД «
Трагедия произошла вечером 21 июня, на 6-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись «Ока» и Renault Premium с полуприцепом.
По предварительным данным, водитель «Оки», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Renault Premium с полуприцепом, который ехал по главной. Управлял грузовиком 31-летний житель Скопина.
Погибла 35-летняя водитель легковушки. 16-летний пассажир «Оки» доставлен в больницу.
Подробности происшествия уточняются.