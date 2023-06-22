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В Магадане медведь растерзал пожилую женщину

В Магадане медведь растерзал пожилую женщину. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.

Тело женщины обнаружили в лесном массиве. Пенсионерка пропала несколько дней назад. В поисках женщины участвовали правоохранители и добровольцы.

Как сообщили в СК, на место выехала следственно-оперативная группа. Осмотрено место происшествия, опрошены лица. «С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники Следкома начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве.