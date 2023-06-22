В Краснодарском крае отравились не менее 29 дорожных работников одной компании

В Краснодарском крае отравились не менее 29 дорожных работников одной компании. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Все сотрудники заняты на стройке трассы «Краснодар — Керчь». Они работали в ООО «Трансстроймеханизация». По информации источника, 15 из них госпитализированы в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания ЖКТ.

Роспотребнадзор взял все, что нужно из столовой, где питались работники. Для установления причины отравления сейчас исследуют пробы воды, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и биоматериал сотрудников пищеблока. Еще у 24 контактных взяли анализы.