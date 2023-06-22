В Госдуме предложили переводить часть сотрудников на удаленку во время жары
В Госдуме предложили переводить часть сотрудников на удаленку во время жары. Об этом в четверг, 22 июня, пишет «RT на русском».
Инициативу предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — пишет Милонов.