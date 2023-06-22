Умер бывший актер Рязанского ТЮЗа Борис Халисов

Умер бывший актер Рязанского ТЮЗа Борис Халисов. Об этом сообщается в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, где служил артист.

«В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее», — указано в некрологе.

Халисов окончил ГИТИС в 1967 году. Он снимался в кино и играл в театре с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики и театре «Русский дом», Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре, Волгоградском казачьем театре.

Актер сыграл Макара Мохова в «Леснике» и рецидивиста Ваньку-Кощея в «Тихой охоте».