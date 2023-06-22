Три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку в Нижегородской области
Три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку в Нижегородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Нижегородская область».
Инцидент произошел на 411 километре трассы М7. Люди, сидевшие в легковом автомобиле, погибли. Специалисты ожидают грузовой эвакуатор, чтобы вытащить людей из автомобиля и установить их личность.
На месте работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Фото: Telegram-канал «МЧС Нижегородская область».