Шойгу заявил, что в среднем за сутки в России на контракт поступают более тысячи человек

Шойгу заявил, что в среднем за сутки в России на контракт поступают более тысячи человек. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк», — сказал министр обороны.

Также Шойгу отметил, что по прямому контракту в Вооруженные силы набрали 114 тысяч человек. Еще более 50 тысяч хотят пойти на службу добровольно.

«К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3 700 единиц техники» —, заключил Шойгу.