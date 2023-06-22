Сборная Рязанского приборного завода завоевала три медали на соревнованиях в Сочи

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняла участие во Всероссийском летнем корпоративном фестивале и выиграла три награды разного достоинства.

Cборная в составе 25 человек соревновалась в восьми видах спорта: баскетбол среди мужчин, волейбол среди женщин, футбол, настольный теннис, подтягивание, народный жим, гиревой спорт, легкая атлетика.

Пальма первенства — у мужской сборной АО «ГРПЗ» по баскетболу по итогам «Бронзового плей-офф».

Женская команда предприятия по волейболу заняла второе место. Кроме того, инструктор-методист по физкультуре и спорту Любовь Обертынская признана жюри лучшим блокирующим турнира.

Начальник технологического бюро Игорь Плаксин взошел на третью ступень пьедестала почета в соревнованиях по народному жиму.

«Одна из важных задач нашей корпоративной политики — приобщение заводчан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Здоровый образ жизни, корпоративный дух, ориентация на совместный успешный результат — все это сплачивает наш трудовой коллектив, формирует надежную крепкую команду. Из года в год заводская сборная принимает участие в корпоративных спортивных соревнованиях. Копилка медалей неизменно пополняется наградами всех достоинств благодаря высокому мастерству, огромной воле к победе, боевому духу нашей команды. Поздравляю наших спортсменов! Вы достойно выступили, доказали, что вы лучшие и заслужили эти награды. Желаю двигаться вперед и покорять все новые и новые пьедесталы, добиваться самых лучших результатов и быть лидерами», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Мероприятие организовано Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Госкорпорации Ростех. В корпоративном фестивале приняло участие более 1500 спортсменов из разных российских компаний и организаций. Они боролись за звание победителя в 25 видах спорта.