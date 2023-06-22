Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
20°
Птн, 23
21°
Сбт, 24
16°
ЦБ USD 84.25 0.02 22/06
ЦБ EUR 92 -0.07 22/06
Нал. USD 82.87 / 84.5 22/06 10:30
Нал. EUR 90 / 84.63 22/06 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
27 209
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
28 577
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
25 122
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
30 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Сборная Рязанского приборного завода завоевала три медали на соревнованиях в Сочи

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняла участие во Всероссийском летнем корпоративном фестивале и выиграла три награды разного достоинства.

Cборная в составе 25 человек соревновалась в восьми видах спорта: баскетбол среди мужчин, волейбол среди женщин, футбол, настольный теннис, подтягивание, народный жим, гиревой спорт, легкая атлетика.

Пальма первенства — у мужской сборной АО «ГРПЗ» по баскетболу по итогам «Бронзового плей-офф».

Женская команда предприятия по волейболу заняла второе место. Кроме того, инструктор-методист по физкультуре и спорту Любовь Обертынская признана жюри лучшим блокирующим турнира.

Начальник технологического бюро Игорь Плаксин взошел на третью ступень пьедестала почета в соревнованиях по народному жиму.

«Одна из важных задач нашей корпоративной политики — приобщение заводчан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Здоровый образ жизни, корпоративный дух, ориентация на совместный успешный результат — все это сплачивает наш трудовой коллектив, формирует надежную крепкую команду. Из года в год заводская сборная принимает участие в корпоративных спортивных соревнованиях. Копилка медалей неизменно пополняется наградами всех достоинств благодаря высокому мастерству, огромной воле к победе, боевому духу нашей команды. Поздравляю наших спортсменов! Вы достойно выступили, доказали, что вы лучшие и заслужили эти награды. Желаю двигаться вперед и покорять все новые и новые пьедесталы, добиваться самых лучших результатов и быть лидерами», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Мероприятие организовано Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Госкорпорации Ростех. В корпоративном фестивале приняло участие более 1500 спортсменов из разных российских компаний и организаций. Они боролись за звание победителя в 25 видах спорта.