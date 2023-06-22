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Рязанские полицейские нашли у работников стройки 89 нарушений миграционного законодательства

Рязанские полицейские нашли у работников стройки 89 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщило «МВД Медиа».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ проверили строительную площадку на окраине Рязани.

При появлении на объекте правоохранителей некоторые рабочие, перебравшись через забор, пытались скрыться в ближайшей лесопосадке. Однако полицейские обследовали прилегающую к стройплощадке территорию и нашли беглецов.

В территориальный отдел полиции доставили 66 иностранцев из трех республик Средней Азии. Правоохранители выявили у них 89 нарушений миграционного законодательства — нарушения режима пребывания в России и незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории России

На нарушителей составили административные протоколы.

Также полицейские выяснили, что 20 мигрантов нарушают миграционное законодательство не в первый раз. В отношении них решается вопрос о выдворении из страны.

Проверочные мероприятия продолжаются.