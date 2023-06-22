Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности до 24 июня
Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В пятницу, 23 июня, в Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
В большинстве районов области 4 класс пожарной опасности сохранится с 23 по 24 июня.
Жителей региона попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах около лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.