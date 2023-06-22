Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
20°
Птн, 23
21°
Сбт, 24
16°
ЦБ USD 84.25 0.02 22/06
ЦБ EUR 92 -0.07 22/06
Нал. USD 82.87 / 84.5 22/06 10:30
Нал. EUR 90 / 84.63 22/06 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
27 209
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
28 577
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
25 122
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
30 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанца будут судить за использование поддельного водительского удостоверения

В отношении рязанца правоохранители возбудили уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2022 года мужчина купил на одном из сайтов водительские права, которые в дальнейшем использовал по назначению.

29 декабря 2022 года его остановили сотрудники ДПС, проверили документы и заметили, что удостоверение поддельное.

В результате в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до одного года.