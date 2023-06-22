Рязанца будут судить за использование поддельного водительского удостоверения

В отношении рязанца правоохранители возбудили уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2022 года мужчина купил на одном из сайтов водительские права, которые в дальнейшем использовал по назначению.

29 декабря 2022 года его остановили сотрудники ДПС, проверили документы и заметили, что удостоверение поддельное.

В результате в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до одного года.