Российского театрального режиссера Рыжакова госпитализировали с коронавирусом
Российского театрального режиссера Виктора Рыжакова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, некоторое время после заражения он пытался лечиться дома самостоятельно. Однако никакого положительного эффекта Рыжаков не добился и вызвал «скорую». В больнице ему подтвердили коронавирус, а ЭКГ показала полную блокаду правой ножки пучка Гиса.
При такой патологии импульс не проходит в правый желудочек сердца, и он сокращается самостоятельно. Бывший худрук «Современника» находится в состоянии средней тяжести. За ним присматривают врачи.