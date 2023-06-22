РИА Новости: Минцифры планирует разблокировать сайты с пиратскими фильмами
Минцифры планирует разблокировать сайты с пиратскими фильмами. Об этом в четверг, 22 июня,
По его словам, министерство совместно с представителями отрасли хочет разблокировать доступ к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных компаний, на определенных условиях.
«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — рассказал источник агентству.