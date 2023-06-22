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Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Михайловском районе

Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Михайловском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 21 июня, примерно в 20:30, на 6-километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем СеАЗ, не предоставила преимущество проезда, двигающемуся по главное дороге грузовому автомобилю с полуприцепом под управлением 31-летнего жителя Скопинского района.

В результате происшествия водитель автомобиля СеАЗ от полученных травм скончалась на месте ДТП. 16-летний пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.

В полиции отметили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.