Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Михайловском районе
Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Михайловском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел 21 июня, примерно в 20:30, на 6-километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем СеАЗ, не предоставила преимущество проезда, двигающемуся по главное дороге грузовому автомобилю с полуприцепом под управлением 31-летнего жителя Скопинского района.
В результате происшествия водитель автомобиля СеАЗ от полученных травм скончалась на месте ДТП. 16-летний пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.
В полиции отметили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.