Около Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6
В море у берегов Крымского полуострова утром 22 июня произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает
Эпицентр находился в 59 км от города. В 5:42 толчки зафиксировали в море южнее Севастополя на глубине 10 км.
Отмечается, что Крым является сейсмоопасным регионом, расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. За последние 100 лет в Крыму фиксировали толчки магнитудой 5-7.
Самое сильное землетрясение было в сентябре 1927 года. В районе Ялты магнитуда достигала 9. Было разрушено 70% построек.