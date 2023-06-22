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На Западе заявили, что контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных ожиданий

Контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных ожиданий. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Телеканал привел мнения двух представителей западных стран и высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Неназванный источник CNN отметил, что действия украинских войск «не оправдывают ожиданий ни по одному из направлений».

Как отмечает издание, на Западе обратили внимание на прочные российские оборонительные рубежи и эффективное отражение атак Киева при помощи ракетных ударов. Украинские войска же показали «уязвимость» при преодолении минных полей.