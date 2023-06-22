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На юге Москвы трехлетняя девочка выпала с шестого этажа

На юге Москвы трехлетняя девочка выпала с шестого этажа. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного Следкома.

По информации ведомства, ребенок, оставшийся один дома, выпал с балкона дома на улице Ясеневая.

Девочку 2019 года рождения с множественными травмами доставили в одну из столичных больниц. За ее жизнь борются врачи.

Как уточнили в Следкоме, проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна.

В столичной прокуратуре журналистам рассказали, что девочка находится в тяжелом состоянии. Ее мать в момент трагедии вышла из квартиры, оставив трехлетнюю дочь под присмотром других несовершеннолетних детей.

Ход расследования контролирует прокуратура.