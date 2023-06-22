На российский рынок вышел новый бренд кроссоверов Jetour

Россиянам представили новый бренд кроссоверов Jetour, созданный в январе 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы Компаний Автоимпорт.

С момента создания бренд продемонстрировал один из наиболее высоких темпов роста в Китае, продав 700 тысяч автомобилей с января 2018 года по март 2023. В 2019 году Jetour впервые вышел на глобальный рынок. Бренд открыл более 400 дилерских и сервисных центров в более чем 35 странах и регионах Среднего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и странах СНГ.

В 2022 году Jetour Auto стал вторым самым быстрорастущим экспортером автомобилей в Китае, по данным CAAM (Китайской ассоциации автопроизводителей).

Сегодня продуктовая линейка бренда Jetour представлена тремя моделями: семейными кроссоверами X70, X90 и городским молодежным кроссовером Dashing. Придерживаясь стратегии Travel+, Jetour продолжит предлагать автомобили SUV-сегмента для активных путешествий.

В Рязани официальным дилером автомобилей Jetour стала Группа Компаний Автоимпорт. Дилерский центр Jetour Автоимпорт совсем скоро откроет свои двери для посетителей по адресу: Рязань, улица Есенина, дом 1Б. (Выезд на Солотчу).

Узнать всю информацию о бренде, пройти тест-драйв и задать интересующие вопросы можно также по номеру телефона: +7 (4912) 500-205.

Сайт Jetour Автоимпорт по ссылке .