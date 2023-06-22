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МТС прокачала сеть на трассе Рязань-Рыбное для «Музыкального лета в Константинове»

МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе «Урал», на ее участке Рязань-Рыбное. Также компания модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Трасса также ведет в музей-заповедник С. А. Есенина, где каждую субботу теперь проходят концерты проекта «Музыкальное лето в Константинове».

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5, проходящий через центральную часть Московского района. Здесь помимо больших жилых районов с многоквартирными домами и социальной инфраструктурой расположены крупные транспортно-логистические объекты: Центральный городской автовокзал, склады продуктовых сетей, строительных материалов, шиномонтажные мастерские, автосалоны, АЗС, гостиницы и так далее.

В Рыбном, который также находится у трассы М5, МТС также модернизировала телеком-оборудование. Теперь у пассажиро- и грузоперевозчиков быстрее загружаются навигационные сервисы, оперативно происходит онлайн-оплата за транспортные и иные услуги — как на автотрассе, так и на местной железнодорожной станции.

«Модернизацией оборудования на московском выезде из Рязани мы продолжаем большой проект по цифровизации трассы М5 „Урал“, понимая ее выросшую востребованность для грузо- и пассажироперевозок как по России, так и в направлении Казахстана и Китая. Ранее мы „прокачали“ сеть в районе Шацка, где находится второй в регионе крупный транспортный узел. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути. Это актуально сейчас, когда возникает дополнительный поток туристов между Москвой и Рязанью, а также в есенинское Константиново, путь в которое также походит через Рыбное», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Проект «Музыкальное лето в Константинове» стартовал в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в июне и продлится по август включительно. Каждую субботу в 13.00 на летней эстраде музея-заповедника будут проходить концерты на свежем воздухе, в которых примут участие музыкальные коллективы, известные драматические артисты и артисты театра кукол, певцы, поэты. 24 июня в 13 часов на главной сцене музея-заповедника выступит один из самых знаменитых ансамблей России — «Владимирские рожечники», который представит «хор» из разнокалиберных рожков от «визгунка» до низкоголосой трубы длиной в 80 сантиметров.