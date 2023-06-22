Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем по соображениям безопасности

Жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем. Об этом пишет Life .

Первая леди Украины рассказала, что она каждый день ходит в офис на работу, однако с Владимиром Зеленским они живут отдельно из-за соображений безопасности. Ее муж ночует в офисе, а она возвращается домой к детям.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — сказала Зеленская.

Отмечается, что первая леди работает над программами психического здоровья, школьных обедов и помощи жертвам домашнего насилия.

Фото: president.gov.ua