Экс-начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вышел из рязанской колонии
Экс-начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вышел из рязанской колонии. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, Сугробова вывезли из колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. Полицейские создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами.
Бывшему полицейскому дали 12 лет колонии за создании преступного сообщества. Его обвинили в 14 эпизодах превышения полномочий. В исправительной колонии № 3 он отсидел лишь полсрока.
Ранее Скопинский районный суд Рязанской области выпустил Сугробова по УДО