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Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны

Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Это морпехи, десантники и еще одна категория военнослужащих. Это патриоты России. Я считаю, что Россия, армия и народ едины. Добровольцы — это и есть народ», — заявил один из военных.

Отмечается, что подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.