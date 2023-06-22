Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны
Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Это морпехи, десантники и еще одна категория военнослужащих. Это патриоты России. Я считаю, что Россия, армия и народ едины. Добровольцы — это и есть народ», — заявил один из военных.
Отмечается, что подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.